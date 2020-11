U-turn slots sa North Avenue, Congressional Avenue planong buksan ng MMDA

Mark Demayo, ABS-CBN News



MAYNILA - May dalawang U-turn slot ang pinaplanong buksan ng Metropolitan Manila Development Authority sa kahabaan ng EDSA para maibsan ang sakripisyo ng mga pribadong motoristang umaaray sa malayong pinagiikutan.

“Ang tina-target namin ngayon naguusap-usap kami, ang North Avenue at 'yung sa may Congressional, dalawa lang kasi 'yan ang pinakamadami,” sabi ni MMDA General Manager Undersecretary Jojo Garcia.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Huwebes, sinabi ni Garcia na nasa plano pa lamang ito at malayong mangyari bago mag-Pasko.

“Pero hindi pa natin magagawa sa ngayon 'yan, may kaunting imprastruktura 'yan,” sabi niya.

Kailangan umanong maglagay ng maliit na flyover para ang ilalim nito ang gagamitin bilang U-turn slot.

“Bakal lang ilalagay mga 50 meters ang haba. Sa NLEX, sa viaduct nung araw, naglagay sila ng maliit na bakal parang humps na malaki,” sabi niya.

Sa ganitong paraan maiiwasan umano ang maistorbo ang daloy ng trapiko.

Watch more in iWantTFC

Nitong mga nakaraang buwan, nasa anim na U-turn slot na ang naisara ng MMDA para sa EDSA Busway project, kung saan sa center island na ang sakayan ng mga pasahero.

“Unang sinira 'yung nasa North Avenue, tapos sunod-sunod na 'yan hanggang makarating tayo ng Monumento. So makikita talaga natin ang pagsikip kasi nga humihinto pa rin ang mga tao dyan, hindi pa nila alam na isasara 'yan,” sabi ni Garcia.

Bagama't patuloy na umaani umano ng batikos ang pagsasara ng U-turn slots, malaki naman ang benepisyo nito sa mga commuter.

“Nakita naman nating maganda ang improvement ng ating commuters from Monumento to Ayala less than 45 minutes na lang ang takbo nila which dati would take them 3 hours nakatayo, siksikan,” sabi niya.

Dagdag niya: “Target natin talaga sa ating mga road infrastructure is how to move people and not cars. Ilang tao kaya mong ibiyahe, mas madami.”

RELATED VIDEO: