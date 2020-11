Sirang washing machines ginawang hugasan ng kamay sa paaralan sa Sultan Kudarat

Napakikinabangan bilang hugasan ng kamay ang ilang sirang washing machine sa P.C. Bayanihan Elementary School sa Sultan Kudarat. PCBES Napakikinabangan bilang hugasan ng kamay ang ilang sirang washing machine sa P.C. Bayanihan Elementary School sa Sultan Kudarat. PCBES

Ginamit na de-pedal na hugasan ng kamay ang ilang sirang washing machine sa P.C. Bayanihan Elementary School sa Isulan, Sultan Kudarat.

Ang mga appliance ay ibinigay sa paaralan ng mga guro at ilang kaanak nila at binigyang-buhay ng nagdisenyong si Boyet Allas, asawa ng gurong si Jerly Allas, MT-II.

Natatangi ang hugasan ng kamay dahil ginagamitan ito ng foot pedal para mapagana. Ilang nagtapos naman sa eskuwelahan ang tumulong na pintahan ang appliance.

Ipinagmalaki ng punonggurong si Joane Cher F. Yturalde ang proyekto lalo’t nakatipid sila ng pondo sa pagre-recycle. Nakatulong din sa kalikasan, at naitaguyod pa ang health protocols sa paaralan sa gitna ng pandemya.

“It was a brilliant idea to use old washing machines since these are usually dumped in our houses whenever they become broken, plus it has big containers and drainer . . . We were also able to save from buying aluminum sinks and other materials because of this project,” ani Yturalde.

Maging ang Department of Education ay kinilala ang ginawa ng paaralan ngayong nananatili ang banta ng COVID-19.

“Patuloy nating palawakin ang ating kaisipan sa paggawa ng makabuluhan upang makatulong sa pangkalahatan,” ayon sa Facebook post ng DepEd nitong Lunes.

Nagpatupad ang gobyerno ng distance learning mula nang kumalat ang COVID-19 sa bansa. Blended ang paraan ng pag-aaral sa pamamagitan ng modules, radyo, telebisyon, at internet.

Samantala, sa huling tala, higit 422,000 na ang kumpirmadong kaso ng nagpositibo sa coronavirus sa bansa. Lagpas 27,000 dito ang aktibong kaso habang higit 8,000 ang pumanaw na.

