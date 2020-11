Pilipinas naghahanda na para sa paglahok sa PISA 2022

MAYNILA — Bumuo na ng technical working group ang Department of Education (DepEd) upang mapaghandaan ng mga guro at estudyante ang Programme for International Student Assessment (PISA) sa 2022, kung saan naging “dismal” ang performance ng bansa noong 2018.

Sa pamamagitan ng virtual press conference, nagbahagi ang DepEd at mga stakeholders — na pinangunahan ng mga eksperto at principals — ng kanilang rekomendasyon batay sa resulta ng PISA sa naturang taon.

Ang PISA ay isang pandaigdigang pag-aaral kung saan tinitingnan ang education systems ng mga bansa sa pamamagitan ng pagsukat sa scholastic performance ng mga estudyanteng nasa 15 anyos sa math, science at reading.

Ayon kay Alexander Sucalit Jr., data manager ng PISA National Team, nasa 56 porsyento ng PISA mathematics items ang maling sinagutan ng higit sa 80 percent ng mga estudyante.

Umabot naman sa 23 porsyento ang hindi sinagutan ng 10 porsyento ng mga estudyanteng lumahok sa PISA, dagdag ni Sucalit.

Sa science items, halos 50 porsyento umano ang maling sinagutan ng higit 80 percent ng mga estudyante. Nasa 17 porsyento naman ang hindi sinagutan ng higit 10 porsyento ng mga estudyante.

Sa reading, halos 50 porsyento ang maling sinagutan ng 80 percent ng mga estudyante, habang 29 porsyento ang hindi sinagot ng mahigit 10 porsyento ng mga estudyante.

Para sa Center for Educational Measurement, Inc., kabilang sa dapat pag-aralan ang pagkakaugnay ng reading difficulties sa math and science difficulties, at ang epekto ng kawalan ng access sa computer at internet ng mga estudyante.

Ibinahagi naman ng ilang top performing schools ng PISA 2018 ang kanilang best practices.

Para sa principal ng Pasig City Science High School, hindi dapat naka ”spoon feed” ang mga estudyante.

“We make sure that they are adopting a student-centered pedagogy so that our students will have the ownership of learning. We do not spoon feed our students,” ani Charlie Fababaer sa isang virtual press conference.

“It is important that they are given an opportunity to interact with other students of different backgrounds and abilities,” dagdag niya.

Kailangan naman pahalagahan ang batuhan ng higher order thinking skills na pagtatanong at pagsasagot para sa mga estudyante, ayon kay Maria Santia Arboleda, principal ng Regional Science High School for Region VI.

“The school believes that [the] foundation of a deeper learning and understanding of a lesson is evident when asking and answering HOTS questions - higher order thinking skills questions are also incorporated in the discussion and activities of the teachers,” paliwanag ni Arboleda.

Layon ng technical working group ng DepEd na mapaghandaan ng mga guro at estudyante ang PISA sa 2022.

Kabilang sa mga paghahanda ang online training para sa mga guro at school leaders, learning materials at practice tests for students, mas malalim na analysis sa PISA 2018 results at school-level action research.