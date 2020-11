Pagkalat ng COVID-19 sa barko, sanhi ng pagkaantala sa pagsampa ng ilang seafarer

MAYNILA - Nakahinga na nang kaunti ang isang seafarer na higit isang buwan nang nakatengga sa isang hotel na ginawang quarantine facility matapos na mapaliwanagan kung bakit naantala ang pagsampa nila sa barko.

Ayon kay "Ella", na hindi nagpabanggit ng kaniyang tunay na pangalan, makababalik na sana siya sa trabaho bilang restaurant staff sa cruise ship.; Pero sa kabila ng mga medical requirement at ilang swab test ay hindi pa rin sila nakakasampa ng barko.

“Walang email o tawag kung ano ang resulta. Actually, pangatlong beses na po akong na swab,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.

Sa parehong panayam, sinabi ni Deputy Director Roberto Salvador Jr. ng Bureau of Quarantine na dapat ay sasampa na sa barko sina Ella ata kasamahan niya noong Oktubre 26.

“Ang naging problem po, nagkaroon ng kapabayaan yung local manning agency na nagha-handle sa cruise. Nakasama nila sumampa ang hindi pa dapat na sumampa na seafarer na nagkataon po na yung seafarer na yun naging positive po,” sabi ni Salvador.

Mandato aniya ng Bureau of Quarantine na tiyaking ligtas ang barko at lahat ng crew nito mula sa COVID-19.

“Noong may nag-positive, ang mismong ship po ang nag-decide na i-reswab ulit lahat ng nakasampa doon. 500 po ang ni-reswab nila. Out of 500 po, may 5 na namang nag-positive. Ibig sabihin, hindi po nakokontrol yung spread sa loob ng barko,” sabi niya.

Naibaba na ang mga nagpositibo mula sa barko at nagsagawa muli ng isa pang swab test na nagresulta naman sa 20 pa uling positibong kaso ng COVID-19.

“Nag-decide kami na tumulong para makontrol ang infection,” sabi ni Salvador. Iinilabas nila mula sa barko ang mga non-essential workers para hindi na mahawa pa, habang ang natirang essential crew ay hinati nila sa dalawang grupo.

“Pina-swab natin yung isang group na meron namang nag-positive na isa. Tapos, yung second group, merong nag-positive na dalawa,” sabi niya.

Dagdag ni Salvador, matatapos na ang quarantine period ng lahat ng crew sa Biyernes.

“So, tomorrow po, maki-clear na namin yung barko. The following day, pwede na silang mag-resume ng activity,” sabi niya.

Giit ni Salvador na hindi magkakaaberya kung sumunod lamang sa protocol ang humahawak sa vessel.

“It is the responsibility of the local manning kung ano po yung nangyari. Ipaalam sa workers nila para ‘di po nagkakaroon ng ganyang unnecessary anxiety po,” sabi niya.

Laking pasalamat naman ni Ella sa magandang balita mula kay Salvador.

“Para na po akong mababaliw, kasi iba iba ang balita. Naka-depende kami sa iba naming kasamahan sa ibang hotel kung anong mga message. Hindi kami ina-update. Sabi lang, hintay lang muna,” sabi niya.

Payo naman ni Salvador sa iba pang tulad ng sitwasyon ni Ella na tumawag sa kanila sa 5318-7500 loc. 100 para makakuha ng update.