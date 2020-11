Online stores, mass: DOH may ligtas tips para sa Pasko habang pandemya

Ibinibida ng ilang tindero sa Dapitan Arcade sa Quezon City ang kanilang mga paninda, ngayong naghahanap ng mga mabibiling Christmas decoration ang mga kustomer, Oktubre 23, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Pasko, kahit pa man may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Pero dahil nililimitahan ang paggalaw ng tao para maiwasan ang pagkalat ng virus, payo ng Department of Health na magsimba sa pamamagitan ng online mass. Dapat ding limitahan ang Noche Buena sa pamilya - at huwag nang magpapasok ng ibang tao sa loob ng bahay.

Mahirap kasi makipagsapalaran dahil baka makatiyempo ng asymptomatic o 'yong walang sintomas pero carrier ng virus, ani Health Secretary Francisco Duque.

Kung mamimili, sa online store na lang mag-check out at iwasan na ang pamimili sa masisikip na malls at tiangge.

Kung magkakalayo ngayong Holiday season, mag-video call na lang lalo't nauuso na ang Zoom.

"Huwag po naman nating sayangin ang pagkakataon na maging tunay na maligaya ang ating Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon kung mauuwi tayo sa pagdalaw sa ating mahal sa buhay sa ICU o maging severe critical, nagkaroon ng intubation, hay naku parang di ko maubos ubusin na maging ganito ang kalabasan ng ating pagdiriwang," ani Duque.

Iwasan din ang pisikal na pagdalo sa mga indoor religious activities na maraming attendees, kasama ang mga pagkanta at malakas na boses na pagsasalita.

Iwasan din ang malakihang pagtitipon sa mga gusali lalo kung halos walang sirkulasyon ng hangin o bentilasyon.

Parte na ng tradisyong Pinoy ang pagkakaroon ng mga pagtitipon tuwing Pasko. Kasama rin dito ang pagluwas sa mga probinsiya at pagdalo sa mga religious gathering, gaya ng simbahang gabi.

Pero ngayong may pandemya pa rin, noon nang ipinayo ng World Health Organization na iwasan muna ang mga family reunion.

Naglabas na rin kamakailan ang DOH ng health guidelines kung saan inaabisuhan ng ahensiya ang publiko na limitado ang face-to-face activities kahit Pasko.

Kasama niyan, ipinagbabawal ang pagbubukas ng mga videoke na kalimitang pinuputahan ng mga nagki-Christmas party. Kailangan din ang pagsunod sa minimum health standards gaya ng pagsuot ng face mask at face shield, at pagsunod sa physical distancing protocols.