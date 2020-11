Nasa P14 milyong halaga ng ilegal na droga, sinunog sa Davao City

Kuha ng Police Regional Office-XI

DAVAO CITY - Sinunog ng pulisya at mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang nasa P14 milyong halaga ng ilegal na droga sa Davao City nitong Huwebes ng umaga.

Kabilang sa mga sinunog na kontrabando ang 716 gramo ng shabu, 27 kilo ng marijuana, 51 pirasong marijuana plant, 16 gramo ng cocaine, at 4.9 gramo ng ephedrine.

May kabuuang halaga umano ang mga ito na P14,117,810. Nakompiska sa iba't ibang operasyon sa Davao Region ang mga naturang ilegal na droga.

Nasamsam ng mga awtoridad ang mga ito mula sa 1,023 na kasong kriminal na nasampa ng PNP sa mga suspek, at aprubado na umano sa korte ang pag-dispose nito.

Hinimok ni Police Brig. Gen. Filmore Escobal, regional director ng PRO-XI ang iba't ibang sektor na magtulong-tulong sa pagsugpo ng iligal na droga.

Ang pagsunog ng mga nasabat na iligal na droga ay kaugnay sa paggunita ng Drug Abuse and Prevention Control Week 2020, na may temang: "Better Knowledge for Better Care".--Ulat ni Hernel Tocmo

