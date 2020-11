MMDA nanindigang itutuloy ang EDSA busway project

EDSA busway station. ABS-CBN News

MAYNILA - Ipagpapatuloy pa rin ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang EDSA busway sa kabila ng mga reklamong ito ang sanhi ng pagsasara ng U-turn sa EDSA, na nagdulot ng matinding traffic.

Matatandaang sinimulan ang naturang traffic scheme habang limitado ang transportasyon ngayong may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

"They (motorists) really need to adjust. We are resolved in pursuing this busway. Period," ani EDSA traffic chief Bong Nebrija.

Ayon sa MMDA, bumilis ang takbo ng mga bus sa loob ng major thoroughfare simula nang ipatupad ang busway scheme.

Anila, umaabot na sa 50 kilometro kada oras ang bilis ng takbo ng mga bus na gumagamit ng busway. Nasa 20 kilometro naman kada oras ang bilis ng takbo ng mga sasakyang nasa ibang lane ng EDSA.

"Bumagal ang private vehicles, pero ang busway natin bumilis. Ilan ba ang sakay ng bus? 30 plus. Ilan ang sakay ng kotse? 1 o 2. Sa isang polisiya hindi lahat positive ang effect. May magne-negative ang effect. Titingnan natin kung sino ang maraming maapektuhan. Of course na-sakripisyo ng private vehicles," ani MMDA General Manager Jojo Garcia.

Mas maluwag din anila ang daloy ng trapiko ngayong Nobyembre kumpara noong nakaraang taon na wala pang pandemya.

Ayon sa datos ng MMDA, nasa 300,000 ang bilang ng mga pribadong sasakyan sa EDSA na dati'y nasa 400,000.

Nasa 500 na lang ang bilang ng mga bus na bumabaybay sa EDSA kumpara sa nasa 2,000 kada araw noong nakaraang taon.

Nitong mga nakaraang buwan, nasa anim na U-turn slot na ang naisara ng MMDA para sa EDSA Busway project, kung saan sa center island na ang sakayan ng mga pasahero.

Ngayong Huwebes, sinabi ng MMDA na may plano na silang buksan ang mga U-turn slot sa North Avenue at Congressional Avenue, na unang sinara para magbigay-daan sa EDSA busway.

Pero ayon kay Garcia, hindi pa nila ito magagawa sa ngayon.

"May plano tayong magbalik ng U-turn slots dito sa may North Avenue and Congressional. Pero mag-uusap din po muna tayo para riyan para hindi maabala 'yung flow ng traffic," ani Garcia.

"Talagang humihingi kami ng pasensiya sa mga private (vehicles) at napakalayo talaga ng Balintawak. Pero makikita rito na mas makikinabang po 'yung commuters natin na mas marami po," dagdag niya.

Ayon kay Nebrija, kailangang gawan ng paraan ang busway para sa kapakanan ng mga mas nakakaraming commuter.

"The concept of transportation is moving people, not cars. Itong polisiya na ito. It is not a one size fits all. Hindi ito para sa lahat. Meron ditong makikinabang, merong magsasakripisyo," ani Nebrija.

Magpapatupad din ng stop-and-go scheme ang MMDA sa EDSA-Balintawak area para matugunan ang trapiko sa lugar.

