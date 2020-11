LGU may pagkukulang sa Boracay Halloween party: Tourism chief

Nakitaan umano ng paglabag sa coronavirus disease (COVID-19) health protocols ang malakihang Halloween party sa Boracay noong Oktubre 31. Courtesy: Department of Tourism

MAYNILA - Nagpabaya umano ang lokal na pamahalaan sa Boracay sa usapin ng napaulat na malakihang Halloween party sa isla noong Oktubre 31, na pinaghihinalaang lumabag sa coronavirus disease (COVID-19) health protocols.

Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat, nagpabaya ang lokal na pamahalaan sa pagmo-monitor sa isla sa pagsunod sa health protocols.

"Dapat sana magseryoso ang LGU at si Mayor. Sana magseryoso siya at may COVID pa at kung gusto natin mag-restart ang tourism sa Boracay, dapat maging estrikto siya sa protocols. Di biro itong COVID. kasi kung magka-outbreak sa Boracay, magsasara siya ulit," ani Puyat.

Ipinadala sa Department of Tourism ang ilang video mula sa party kung saan nakiikitang lumalabag sa physical distancing ang mga dumadalo. Wala ring face mask at face shield habang nag-iinuman at nagsasayawan.

"May mga nagpadala ng videos. It ended at 4 in the morning. Noong nakita namin 'yung video, talagang nagulat kami. Nagpa-party, inuman, no mask, no physical distancing. Kinabahan ako kasi zero COVID sa boracay. Dahil dito sa kapabayaan, baka magka-COVID na," ani Puyat.

Maaaalalang binuksan ang Boracay sa lahat ng turista noong Oktubre 1 para mabigyan ng kabuhayan ang mga umaaray sa turismo dahil sa pandemya.

Giit naman ni Malay Acting Mayor Frolibar Bautista, nangyari ang party sa isa umanong private house at hindi commercial establishment kaya hindi agad na-monitor.

Ito ay kahit sinabi na ng DOT na events place ang lugar.

"Mayroon kasing organizers na dinala du'n sa isang private house, doon sila nagparty-party sa Halloween kaya 'di agad nakita. Sa area na malayo sa beach so 'di siya masyado makita," ani Bautista.

Kinasuhan na ng Philippine National Police ang dalawa sa mga banyaga sa Halloween party, na nagsuot ng uniporme ng PNP bilang costume, ayon kay Bautista.

Pinaghahanap naman daw nila ang isa sa mga organizer ng party na wala na umano sa isla.

Pinagmulta naman daw ng LGU ang isa sa mga natunton na organizer, na pinagbayad ng P2,500 multa sa paglabag sa ordinansang nagbabawal sa non-essential mass gathering, at P2,500 sa hindi pagsuot ng face mask.

"Tuloy-tuloy naman ang monitoring ngayon, lalo na sa darating na Kapaskuhan. Regarding sa party, bawal talaga 'yung mga non-essential kaya hindi puwede. So continuous monitoring except nagkataon lang talaga na nangyari. Kasi dito sa mga establisimyento, hindi pwede gawin 'yun kaya ginawa nila sa mga private na bahay," ani Bautista.

Hinikayat naman ng Boracay inter-agency rehabilitation management group ang alkalde na parusahan at iparasa ang establisimyento - bagay na sinegunduhan ng DOT.

-- Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News