Higit 2 milyong dose ng COVID-19 vaccine ikakasa

Lalagdaan sa Biyernes ang isang kasunduan sa pagitan ng gobyerno, pribadong sektor, at isang drug manufacturer para bumili ng milyon-milyong dose ng bakuna laban sa COVID-19, sabi ngayong Huwebes ni vaccine czar Carlito Galvez.

"This Friday po ay pipirma po tayo ng tripartite agreement kung saaan tayo ay makakabili ng 2 milyong doses ng bakuna sa AstraZeneca, kasama po natin ang pribadong sector na nag-donate po nito," ani Galvez.

"Ongoing pa rin po ang negotiation natin sa AstraZeneca at ang deadline natin ay this November," dagdag niya.

Para kay Galvez, malaki ang maiaambag ng private sector para panatilihin ang kalusugan ng mga manggagawa dahil bahagi ng bibilhing bakuna ay ibibigay sa kanilang hanay.

Sa huling bahagi ng 2021 hanggang 2022 inaasahang makukuha ang bakuna para sa mga Pilipino.

Kaya may mga nagsasabi na baka posibleng magamit ito sa pamumulitika dahil panahon ng halalan.

Nilinaw naman ito ni Galvez: "Ang ating roadmap, sinasabi ko nga po, 3 to 5 years ang vaccine roadmap. It is beyond political color, it is beyond political years ng election."

Pero para kay House Deputy Speaker Rufus Rodriguez, sana naman ay huwag magtagal ang pagpapatupad ng pagbabakuna.

"Matagal masyado 'yan, there should be some acceleration. Kawawa naman tayo," ani Rodriguez.

"I'm sure General Galvez and the President will find a way na hindi naman tayo aabot nang 3 years," aniya.

Sa tala ngayong Huwebes, umabot na sa 424,297 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ng 1,392 bagong impeksiyon.

Nasa 28,789 ang active cases dahil sa 387,266 recoveries at 8,242 na pumanaw sa sakit.

Samantala, aminado ang mga ospital at laboratoryo na hamon para sa kanila ang pagsunod sa presyong itinakda ng DOH sa COVID-19 swab test.

"We buy the supply, reagent at 'yong mga ginagamit na pang-swab, tube, PPEs," ani Ken Joven, external manager ng isang ospital.

"In order for us to come up with new services... siyempre dapat kumikita din ang hospital," dagdag niya.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News