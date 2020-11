Galvez: Mga kaso ng COVID-19 sa mga maituturing ‘hotspots,’ kontrolado

MAYNILA — Walang nakikitang pangangailangan ang gobyerno para bawasan ang economic activities o magsara muna ang sektor ng turismo sa mga lugar na natukoy na hotspots o kung saan nakakapagtala ng pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Ito ay ayon kay Sec. Carlito Galvez Jr, chief implementer ng National Task Force Against COVID-19, na sinabi ngayong Huwebes na manageable na ang mga kaso.

Matatandaang nauna nang tinukoy ni Galvez na coronavirus hotspots ang Davao Region, Region 4A, ibang bahagi ng Metro Manila at Quezon Province.

Iba pa ito sa mas mahabang listahan ng OCTA research team.

“Tinitignan natin na control naman ang ating pag-spike and generally iyong ating increase ng ating cases ay naayos naman po at ang atin active cases ay pababa,” ani Galvez sa press briefing sa Malacañang.

Nakakita na rin umano sila ng improvement sa datos sa Davao City.

“Tinignan po namin ang report at ang aming pagkakaalam nag-iincrease ay itong Davao pero nako-contain po natin dahil nandoon po ang ating CODE (Coordinated Operations to Defeat Epidemic) teams… inaayos namin ang rehiyon at adjacent cities para iyong tinatawag natin na economic areas ay hindi maapektuhan”

Dagdag ni Galvez, hindi maaaring isisi ang pagtaas ng kaso sa pagluluwag ng sektor ng turismo.

“Nakita po natin na ang mga cases lamang na nagi-increase ay dito lang po sa Mindanao. I believe iyong binuksan natin ang tourism sa Bohol na nagkaroon tayo ng tourism bubble at dito sa Palawan, wala naman tayo nakikitang increase,” aniya.

