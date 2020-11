Cagayan to Cagayan: Relief goods mula CDO, ibinyahe papuntang Tuguegarao

Ibinyahe mula Cagayan de Oro City ang mga relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo sa Tuguegarao City. Photo courtesy of Major Rodulfo Cordero Jr., 4th Infantry Division.

Ibinyahe na mula Cagayan de Oro City papuntang Tuguegarao City ang mga relief goods mula sa donation drive na "Cagayan De Oro Helps Cagayan Valley" sakay ng C295 na eroplano.

Ang mga relief goods na aabot sa 4.5 tons ay para sa mga naapektuhan ng baha sa Cagayan Valley dahil sa bagyong Ulyssess.

Tumulong ang mga taga-Cagayan de Oro dahil nakaranas din sila ng kalamidad tulad ng bagyong Sendong noong 2012 at marami rin ang tumutulong mula sa iba't-ibang bahagi ng bansa.

Ang lahat ng donasyon ay pinagsama-sama ng 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Cagayan de Oro.

Kasama sa mga ipinadalang donasyon ang mga damit, tuwalya at kumot, iba't ibang canned goods at pagkain, mga sako ng bigas, water jars, personal hygiene kits at face masks, maging iba't ibang gamit sa kusina at mga panglinis.

Kabilang sa mga nagpadala ng donasyon ang 12 indibidwal, 10 civil society organizations at ang mga lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City, Gingoog City, Oroquieta, Talakag sa Bukidnon at Dumalinog sa Zamboanga del Norte.

Nag-ambag rin ng tulong ang mga unit ng Joint Task Force Diamond ng Philippine Army.

Ito na ang ikalawang beses na nagpadala ng relief goods ang mga nasa likod ng donation drive. -- ulat ni PJ Gisan

