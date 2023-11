Kamara susunod sa Marcos admin sa isyu ng ICC: Romualdez

MAYNILA — Susunod ang Kamara sa ano mang magiging polisiya ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. kaugnay sa imbestigasyon ng International Criminal Court (ICC) sa war on drugs, ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

“We will take it as is. We will follow, we will follow the policies,” ani Romualdez sa sideline ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF31) nitong Biyernes sa PICC, Pasay City.

Muling sinabi ni Romualdez na pagpapahayag lamang ng saloobin ng mga kongresista ang tatlong resolusyon na inihain kaugnay sa panawagan sa pamahalaan na payagan ang mga imbestigador ng ICC na siyasatin ang madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.

Kamakailan ay nagsagawa ng pagdinig ang House committees on justice at human rights kaugnay ng mga resolusyon.

Ipinagpaliban ang pagdinig upang ipatawag ang mga ahensya ng gobyerno at mga biktima ng war on drugs campaign.