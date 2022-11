Inilusad ng Philippine Post Office ang stamps o selyo at commemorative exhibit para sa yumaong dating Pang. Fidel V. Ramos.

Dinaluhan ang aktibidad ng anak ni Ramos na si Cristina Ramos at iba pang miyembro ng kanilang pamilya.

Tampok sa commemorative exhibit ang mga ilang collection at memorabilia ni FVR.

TINGNAN: Inilunsad ngayong Biyernes ng Philippine Post Office ang stamps o selyo at commemorative exhibit para kay yumaong dating Pangulong Fidel V. Ramos.



Dinaluhan ito ng anak ni FVR na si Cristina Martinez-Ramos at iba pang miyembro ng kanilang pamilya. | via @RayaCapulong pic.twitter.com/blGG2Hhr4S — DZMM TeleRadyo (@DZMMTeleRadyo) November 25, 2022

Kasabay ng paglunsad ng FVR Stamps at commemorative exhibit ang pangunita rin ng National Stamp Collecting Month at 255th Anniversary ng Philippine Postal Service.

Nagpasalamat si Postmaster General Norman Fulgencio sa pamilya ni FVR na binigyan sila ng pahintulot na maging parte ng exhibit ang stamp collection nito para bigyang papuri ang nagawa nitong public service sa bansa at ang passion nito bilang stamp collector.

Nagpasalamat din ang anak ni Ramos na si Cristina sa pagkilalang ibinigay ng Phil Post Office.

Ikinwento nya kung paano silang magkakapatid naimpluwensyahan ng kanilang ama bilang stamp collector.

Ang Stamps, Souvenir Sheets, at official First Day Covers ni Ramos ay maaaring mabili sa Philatelic Counter sa Phil Post Office.

Bukas din sa publiko ang commemorative exhibit para kay Ramos .