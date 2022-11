Watch more News on iWantTFC

Pinagpapaliwanag ng isang commuter group ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung bakit pinapayagan ang dobleng singil na surcharge sa kada kilometro at minuto ng biyahe ng mga Transport Network Vehicle Service.

Ayon kay Lawyers for Commuters Safety and Protection Founder Ariel Inton, nais nilang malaman kung paano kinukuwenta ang ipinapataw na surge.

Sa House Committee on Metro Manila Development, pinagpapaliwanag ang LTFRB at ang isang TNVS service dahil sa patuloy umanong paniningil ng mahal ng kompanya sa mga pasahero.

"Kinakailangan ipaliwanag yan, kahit nung nasa LTFRB ako yan ang hinihingi namin, how do you compute yung surge kasi ang sinasabi nila depende sa demand at supply ng sasakyan at a given time," ani Inton.

"Kasi yung flagdown rate, at saka fare per minute at per kilometer klaro, pero pagdating sa surge times 2 nung per kilometer at per minute, how do you apply the surge?"