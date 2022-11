MAYNILA - Kinumpirma ng Department of Health (DOH) na may omicron BQ.1 subvariant na ng COVID-19 sa bansa, na umano'y mas nakakahawa kumpara sa ibang subvariants.

Sa Pilipinas, base sa COVID-19 samples na sumailalim sa sequencing nitong Oktubre 28 hanggang Nobyembre 18, 14 kaso ng BQ.1 ang natukoy mula sa higit 6,000 samples.

Nananatiling pinakamarami ang kaso ng omicron BA.2 subvariant na nasa 28.62 porsiyento ng sinuring samples.

"It is more transmissible and highly immune-evasive compared to other subvariants of omicron. The virus will continuously mutate because it is part of their life cycle. As long as there are hosts, which are humans, katulad natin, maraming hindi bakunado, mas nagkakaroon ng tsansa na mag-mutate ang virus," ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Nauna nang sinabi ng OCTA Research na posibleng may koneksiyon ang bagong subvariant sa pagtaas ng weekly COVID-19 positivity rate sa Metro Manila.

Sa gitna nito, iginiit ng DOH na nananatiling mabisa ang pagpapabakuna kontra COVID-19 at pagsunod sa minimum health protocols.

"With all of these subvariants that are being published or na nade-detect sa sequencing results, pareho pa rin ang protection na kailangan. It should always be our minimum public health standards. Ang pinaka-importante, magpapabakuna tayo. We get enough protection, especially against these variants," ani Vergeire.

