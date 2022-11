Dinagsa ng libu-libong tao ang inaabangan na pagsisimula ng “Pailaw sa Taal” na hudyat ng pagdiriwang ng kapaskuhan sa bayan ng Taal sa Batangas.

Nagliwanag ang plaza ng Taal na nasa pagitan ng pinakamalaking Simabahang Katolika sa Asya na Minor Basilica of Saint Martin of Tours at ng mga hilera ng sinaunang bahay na tinatawag na heritage village.

Mas pinaganda ngayon ang Pailaw sa Taal dahil dagdag atraksyon ngayon ang mga dancing lights at ang mga mistulang palayan na umiilaw na nakatayo sa harapan ng Escuela Pia.

Karmihan sa mga ginamit na pailaw ay mga recycle pa noong nakaraang taon.

Nakakaaliw din ang iba’t ibang kulay sa tunnel of lights at hindi rin mawawala ang giant Christmas Tree.

Mas makahulugan ang Pailaw sa Taal dahil kasabay nito ang pagsisimula ng mga pagdiriwang para sa ika-450 anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan ng Taal.

Ayon kay Taal Mayor Pong Mercado, sa tindi ng pinagdaanan ng ating bansa dahil sa pandemya marami ang nawalan ng pag-asa kaya ang Pailaw sa Taal ay ang magsisilbing liwanag para sa tuloy-tuloy na pagbangon at makalimot kahit sandal sa mga problema.

“Sana ang pailaw na ito ang maging daan para kayo ay maging masaya, magkaisa at maging malapit sa isa’t isa , sana ito ang maging susi para ang mga nagtatampuhan ay magkabati na at ang nagmamahalan ay lalong magkasama-sama “ pahayag ni Mayor Mercado.

Inaasahang hahakot din ng turista ang mga Pailaw sa Taal na isang tourist destination.

Ito na ang ikalimang taon ng Pailaw sa Taal simula noong 2016 pero noong 2020 ay ipinagpaliban ito dahil sa papgutok ng Bulkan Taal at COVID 19 pandemic.

Sa bayan naman ng Agoncillo, bukod sa iba’t ibang dekorasyong paillaw, isa pa sa kinagigiliwan ay ang ang Kalesa Ride.

Sa halagang 50 pesos kada isang pashaero ay iikot ka sakay ng kalesa sa mga kalsada sa bayan habang pinapanood ang magagandang ilaw.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News