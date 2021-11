Suspek sa terorismo, napatay sa South Cotabato

Napatay ng mga tauhan ng Police Regional Office XII ang isa umanong miyembro ng Islamic State-inspired local terrorist group noong Miyerkoles ng umaga sa Sitio Bio, Lapu, bayan ng Polomolok, South Cotabato.

Target ng pulisya na magpatupad ng warrant of arrest laban sa miyembro ng Dawlah Islamiyah Soccsksargen na si Esmael Sambial alyas Maeng/Palito Sambial at sa umano'y sub-leader ng Di-Mahuid-Hassan Khatiba group na si Ali Boy Nilong.

Si Sambial ay may kasong attempted murder habang si Nilong ay may kasong carnapping with violence or intimidation of person.

Rumesponde ang operating units sa Rancho Buenaventura sa Barangay Aflek sa bayan ng T'boli, kung saan sila unang nakita.

Pero tumakas ang mga target kasama ang nasa 15 armadong lalaki.

Nagkaroon ng palitan ng putok ang mga awtoridad at ng armadong grupo sa Barangay Lapu sa Polomolok, kung saan namatay si Sambial.

Nakatakas naman si Nilong at iba pang armado, pero natagpuan ng mga awtoridad ang isang rifle grenade, isang .38 caliber revolver, at isang hand grenade pin.

Patuloy ang pagtugis ng mga awtoridad sa mga nakatakas na armado.

- ulat ni Hernel Tocmo