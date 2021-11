Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Hindi pa rin natatapos ang tensiyon sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa isyu sa Ayungin shoal sa West Philippine Sea.

Matapos matuloy ang paghatid ng pagkain at supply sa tropa ng Pilipinas na nakabantay sa Ayungin shoal, nanawagan ang China na tuparin ang umano’y pangako nito na tanggalin na ang BRP Sierra Madre.

Iniwan ng Philippine Navy ang barko doon noon pang 1990’s para pagtibayin ang posisyon ng Pilipinas na bahagi ito ng exclusive economic zone (EEZ) ng bansa.

"China demands that the Philippine side honor its commitment and remove its grounded vessel on Ren'ai Jiao. This position remains unchanged. This delivery of food and other supplies is a provisional, special arrangement out of humanitarian considerations," ani Zhao Lijian, Chinese foreign ministry spokesperson.

Itinanggi ng Pilipinas na may ganitong pangako ang bansa, giit ni Defense Secretary Delfin Lorenzana.

"Ayungin shoal lies within our EEZ where we have sovereign rights. Our EEZ was awarded to us by the 1982 UNCLOS which China ratified. China should abide by its international obligations that it is part of," ani Lorenzana.

Ang UNCLOS ay ang United Nations Convention on the Law of the Sea, isang internasyonal na tratadong napirmahan noong 1982 sa pagitan ng mga bansa.

Iginiit din ni Lorenzana na walang pakialam ang China sa mga ginagawa ng bansa dahil na rin sa arbitral award noong 2016.

"Furthermore, the 2016 arbitral award ruled that the territorial claim of China has no historic nor legal basis. Ergo, we can do whatever we want there and it is they who are actually trespassing."

Nauna nang umalma ang Pilipinas sa pagharang at pagbobomba ng tubig ng Chinese coast guard noong isang linggo sa mga supply ship ng Pilipinas papuntang Ayungin shoal.

Payo ni maritime law expert Jay Batongbacal sa puwersa ng Pilipinas, maging mapagmatyag dahil maaari umanong samantalahin ng China ang pagkakataon bago ang halalan para palawakin ang kontrol sa dagat gaya ng tangka nitong magtayo ng artipisyal na isla sa Scarborough shoal noong 2016.

—Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News