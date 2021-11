CAVITE — Walang naitalang aktibong kaso ng COVID-19 sa Noveleta, batay sa anunsyo ng alkalde ng munisipalidad nitong Huwebes.

Sa kanyang Facebook page, sinabi ni Noveleta Mayor Dino Reyes-Chua na wala nang nai-report na aktibong kaso sa bayan.

“Malugod ko pong inaanunsyo sa inyo na ZERO Covid Cases na po tayo mula sa araw na ito!! Maraming salamat po sa lahat ng medical frontliners and health workers na nagsumikap upang labanan ang krisis na ito!” ani Chua.

Gayunman, sa tala ng health office ng Noveleta, may 11 pang hinihinalang COVID-19 cases. Hinihintay pa ang resulta ng kanilang mga RT-PCR test.

Umabot sa kabuoang 1,951 ang mga kumpirmadong kasong naitala sa Noveleta, kabilang ang 1,889 na gumaling na, at 62 na namatay.

Samantala, sinabi rin ni Chua na nakamit na ang herd immunity kontra COVID-19 sa bayan matapos makakumpleto ng bakuna ang 70 porsiyento ng populasyon.

“Nakamit na din po natin ang "HERD IMMUNITY" dahil na-hit napo natin ang more than 70 [porsyento] ng ating populasyon na nabakunahan na ng second dose! Walang imposible sa pagkakaisa! Walang imposible sa Bayan ng mga Bayani!” dagdag ng alkalde.

Sa Kawit, sinabi ni Jonathan Cupahu, ang head nurse ng rural health office, na may 3 na lang na aktibong kaso nitong Huwebes pero puro mild ang sintomas at kasalukuyang naka-home quarantine.

Wala anyang pasyente ng COVID-19 sa mga ospital sa bayan.

Noong nakaraang linggo, inanunsyo ni Kawit Mayor Angelo Aguinaldo na walang naitalang aktibong kaso sa bayan.

