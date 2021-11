Watch more on iWantTFC

Nakatira sa tapat ng isang 24/7 vaccination site sa Maynila si Luzminda Regano pero hanggang ngayon hindi pa siya bakunado.

Inatake kasi umano siya ng vertigo noong araw na magpapabakuna noong Agosto.

"Gusto ko wala akong nararamdaman bago ako mag-take ng bakuna," ani Regano.

Laking pasasalamat tuloy ni Regano nang mabalitaan magkakaroon ng national vaccination days o malawakang pagbabakuna kontra COVID-19 mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1.

Ayon sa site manager ng Isabelo delos Santos Elementary School, na vaccination site sa tapat nila Regano, handa sila sa inaasahang pagdagsa ng mga magpapabakuna.

"It's a big day and we expect to cater to more Manilenyos. Everyday prepared [kami], what more sa three days na 'yon?" anang site manager na si Cherry Inosanto.

Ayon naman kay Union of Local Authorities of the Philippines (ULAP) President Dakila Cua, marami pa ring local government unit (LGU) ang nangangailangan ng dagdag na vaccinator.

Karamihan ng LGUs ay katuwang ang Sangguniang Kabataan sa national vaccination days.

May utos na rin aniya si Pangulong Duterte na tumulong sa LGUs ang lahat ng human resources na puwedeng tumulong mula sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang national government agency.

Sa Navotas, binuksan ang 8 vaccination site para sa national vaccination days at mag-e-extend ang vaccination hours nang 2 oras.

Magkakaroon din ng "bakuna nights" ang lungsod, kung saan ilalagay ang isang vaccine mobile sa mga fish port sa Nobyembre 30 at Disyembre 1.

Ito'y para madagdagan umano ang mga bakunadong mangingisda at bangkerong madalas ay gabi at madaling araw gising.

Samantala, ipinaalala naman ng Department of Health at World Health Organization (WHO) na ipaalam sa vaccination site, LGU at medical professional sakaling makaranas ng adverse effect from immunization (AEFI).

Ito'y para mabantayan at mapag-aralan ang epekto ng bakuna.

Ayon sa datos ng WHO, pang-7 ang Pilipinas sa may pinakamaraming naitalang AEFI sa buong mundo, pero 76,000 lang ito sa kabuuang 75 milyong dose ng bakuna na naibigay o wala pang 1 porsiyento.

— Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News