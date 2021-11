Duque: Nasa 80-90 pct ng mga nasawi sa COVID ay senior citizens

Sa mensahe ni Duque sa ceremonial booster vaccination sa Batangas City, sinabi niyang 80 hanggang 90 porsyento ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19 ay senior citizens. Andrew Bernardo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nanawagan nitong Huwebes si Health Secretary Francisco Duque III sa mga senior citizen para magpabakuna kontra COVID-19, sa gitna ng mataas na bilang mula sa sektor nila na namatay na rito.

Sa mensahe ni Duque sa ceremonial booster vaccination sa Batangas City, sinabi niyang 80 hanggang 90 porsyento ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19 ay senior citizens.

Kaya naman ang sektor na ito ang prayoridad sa paglulunsad ng ceremonial booster vaccination sa Batangas.

"We will prioritize our senior citizens, pinakamabilis silang tamaan ng COVID-19. Sila ang pinanggalingan ng pinakamataas na porsyento ng hospitalization for severe talagang nakakalungkot 80-90% pumapanaw ay galing sa senior citizens," ani ng health chief.

Pinuri naman nito ang Batangas province na aniya'y may mataas na vaccination rate lalo at 45 percent na sa 70 percent target ang nabakunahan laban sa COVID-19.

Nanawagan din ito na huwag ng mamili ng brand ng bakuna at siniguro na dekalidad ang mga bakunang ibibigay ng libre sa publiko.

"Ang bakuna huwag piliin, lahat ng iba- bakuna sa inyo ay makakasiguro po tayo na tunay na ligtas at libre," dagdag niya.

Bagamat voluntary na lang sa ilang mga lugar ang pagsusuot ng face shields, sinabi ni Duque na mabisa itong panlaban sa COVID-19.

Sinimulan ngayong linggo ang pagbibigay ng COVID-19 booster shot sa mga senior citizen at immunocompromised sa ilang lungsod sa Metro Manila at ibang lugar.

Para maging eligible sa booster shots, kailangang bahagi ng 3 unang priority group: health worker, senior citizen, at immunocompromised.

Kailangan din 6 na buwan na mula nang maging fully vaccinated sa 2 COVID-19 vaccine doses o 3 buwan mula nang maturukan ng single-dose vaccine.

-- Ulat ni Andrew Bernardo

PANOORIN