Kahit pa tuloy-tuloy ang pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, sinabi ng Department of Health (DOH) na hindi pa tiyak kung maituturing nang "under control" o kontrolado ang pandemya.

Sa takbo kasi ng datos ng COVID-19 sa bansa ngayon, maaaring lumampas nang 2 linggo na mas mababa sa 5 porsiyento ang positivity rate ng Pilipinas.

Base sa World Health Organization (WHO) guidelines, kung mapapanatili ng isang bansa na mababa sa 5 porsiyento ang positivity rate nito sa loob ng 2 linggo, masasabing "under control" na ang pandemya sa lugar.

Pero ayon kay Health spokesperson Maria Rosario Vergeire, wala pa itong katiyakan.

"Na-experience na natin in the past na napababa na natin ang ating mga kaso but after sometime, tumaas pa rin. Kailangan natin ng longer period to assess and evaluate what's happening," aniya.

Nauna nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na kokonsultahin nila ang WHO kung puwede nang masabing kontrolado na ang pandemya sa Pilipinas.

Samantala, hindi pa rin tiyak kung kailan mababakunahan ang mga batang may edad 5 hanggang 11 dahil kailangan ng panibagong emergency use authority para rito.

Pero tiniyak ng DOH na kung masama man sila sa bakunahan, sapat pa rin ang supply ng bakuna sa bansa.

Habang wala pa, nasa mga magulang, lokal na pamahalaan at establisimyento umano ang susi para maiwasan ang pagkakahawa ng mga bata sa sakit.

Nanawagan din ang DOH sa mga establisimyento na sundin ang mga nakatakdang kapasidad para sa mga alert level.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang DOH ng 975 dagdag na kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 2,829,618 kumpirmadong kaso, kung saan 17,796 ang active cases.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News