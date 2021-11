Airline crew balik-trabaho sa pagdami ng flights

MAYNILA -- Pinababalik na ng mga airline company ang kanilang mga tauhan na natengga o natanggal sa trabaho dahil sa COVID-19 pandemic, kasunod ng pagdami ng mga flight bunsod ng pagluwag ng travel restrictions.

Nauna nang sinabi ng Air Carriers Association of the Philippines na 1 sa bawat 3 empleyado ng mga local carrier ang nawala, nag-resign o nag-retire dahil sa pandemya. Karamihan naman ay tumanggap ng suweldo pero hindi muna pinabiyahe.

Pero ayon sa AirAsia, ire-reactivate na nila ang kanilang mga flight at ground crew na naapektuhan ng pandemya.

Dodoblehin na kasi ng AirAsia ang mga biyahe sa ibang destinasyon gaya ng Caticlan at may plano ring simulan ulit ang international flights pa-Singapore.

"Mahigit 400 'yon. Unti-unti nating ibabalik. Fifteen percent o nasa mga 80 na cabin crew, piloto at ilang ground staff natin ’yong magsisimula na ulit sa kanilang training ngayong December," ani AirAsia Spokesperson Steve Dailisan.

Inanunsiyo rin ng Cebu Pacific na nagsimula na silang i-rehire ang mga staff na nawalan ng trabaho.

Dadami na rin ang flights papunta sa mga destinasyon, gaya ng Boracay, at may direct flights papunta sa Camiguin.

Nitong Nobyembre, trumiple ang bilang ng mga nag-book sa Cebu Pacific sa iba't ibang destinasyon.

"Nag-release na kami ng press statement na nag-reopen na kami ng hiring. At ang una naming sinabihan dito ay ’yong mga dating kasamahan sa Cebu Pacific, particularly ’yong mga cabin crew," ani Cebu Pacific Spokesperson Carmina Reyes-Romero.

Tumaas din ang bilang ng domestic at international flights ng Philippine Airlines, na sa ngayo'y nasa 120 na flight legs kada araw. Bago ang pandemya, nasa 300 ang bilang na iyon.

Pinaghahandaan na rin ng Pilipinas ang pagbubukas ng border sa mga dayuhan.

Nauna nang sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na nilalatag na ng technical working group ang guidelines para sa fully-vaccinated foreign tourists na galing sa mga bansang nasa "green list."

Ipapaapruba pa sa Inter-Agency Task Force ang naturang guidelines.

Ayon naman sa Bureau of Immigration (BI), naghahanda na sila sa inaasahang pagdami ng mga uuwing balikbayan at darating na mga foreign tourist.

Pinagbawalan muna umano ng BI ang pag-file ng leave of absence ng frontline personnel.

"Nagkaroon din tayo ng additional 99 immigration officers that are deployed po sa ating mga major airports at seaports para makatulong sa pagpapabilis ng proseso," ani Immigration Spokesperson Dana Sandoval.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News