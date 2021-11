Nahuli ng Inter-Agency Council for Traffic (I-ACT) ang apat na pampublikong sasakyan na lumalabag umano sa 70 porsiyentong seating capacity sa Taytay, Rizal.

Kabilang sa mga natiketan nitong Miyerkoles ang isang jeep na natiyempuhang may mga nakasabit pang pasahero.

Ayon sa I-ACT enforcers, biglang pinapasok ang mga nakasabit na pasahero sa loob ng jeep bago umabot sa Manila East Road, kung saan sila nagsasagawa ng operasyon.

Umabot sa 82 motorista ang natiketan ng mga enforcer, kalahati sa mga ito sa unang 20 minuto ng operasyon.

4 PUVs plying the Manila East Road in Taytay, Rizal were issued tickets for overloading violations. This jeep was caught with passengers hanging onto handles at the back



