MANILA — The Professional Regulation Commission (PRC) announced on Tuesday that 2,374 out of 6,474 takers passed the Civil Engineer Licensure Examinations given this month.

Rajiv Noon Dalagan Amil of Ateneo de Davao University topped the board exams with a 93.25 percent rating.

Charlene Grace Varrera Gelotin of University of Negros Occidental-Recoletos and Lyka Jane Maglinao Pesigan of University of Batangas both took 2nd place with a 92.75 score.

John Mark Lojo David of De La Salle University-Manila and Kamelle Apurado Legaspi of Cebu Institute of Technology - University were both also ranked 3rd with a 92.05 percent rating.

RANK NAME SCHOOL RATING(%) 1 RAJIV NOOH DALAGAN AMIL ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY 93.25 2 CHARLENE GRACE VARRERA GELOTIN UNIVERSITY OF NEGROS OCCIDENTAL-RECOLETOS 92.75 LYKA JANE MAGLINAO PESIGAN UNIVERSITY OF BATANGAS 92.75 3 JOHN MARK LOJO DAVID DE LA SALLE UNIVERSITY-MANILA 92.05 KAMELLE APURADO LEGASPI CEBU INSTITUTE OF TECHNOLOGY - UNIVERSITY 92.05 4 JOSHUA PANIT MANGILA FEU INSTITUTE OF TECHNOLOGY (for FEU-E.A.C.) 91.85 DANIEL JAMES AGSAULLO MOLINA SAINT LOUIS COLLEGE OF SAN FERNANDO 91.85 5 MICHAEL BRUCE BRIGILDO LARIBA EASTERN VISAYAS STATE UNIVERSITY (for.LIT)TACLOBAN 91.70 JODANE ESTREBA PAEZ CEBU INSTITUTE OF TECHNOLOGY - UNIVERSITY 91.70 6 MELVIN DURANTE ALAS-AS MANUEL S. ENVERGA UNIV. FOUNDATION-LUCENA CITY 91.50 FRANCES NOEL BONTIA CARVAJAL CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY-DANAO (for.CSCST) 91.50 ART GIL LUMAPAS GRANADA UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY 91.50 SIRGIE LOWELL ALEGRO RUFO CARLOS A. HILADO MEMORIAL STATE COLLEGE-TALISAY 91.50 7 DALE IVERSON NAVARRO LACASTRE PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MAYNILA 91.35 8 JERSON SUMILE CASTRO XAVIER UNIVERSITY 91.15 LARA KATRINA AGAGON CHUA MAPUA UNIVERSITY (FOR M.I.T.) - MANILA 91.15 JOHN PHILIPPE DEL VALLE DAKAY UNIVERSITY OF SAN CARLOS 91.15 MATHEW NIÑO GO DY UNIVERSITY OF SAN CARLOS 91.15 9 MARUEL JADE CHRISTIAN BERING ALIDON UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY 91.00 ROD MICHAEL LORA DACANAY UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 91.00 ANGELO CATABAY MAGNO PANGASINAN STATE UNIVERSITY-URDANETA 91.00 10 ANGELICA BISCARO GILO MARIANO MARCOS STATE UNIV.-BATAC 90.80 DAN MICHAEL SEAN ABARQUEZ MAROCOM UNIVERSITY OF BATANGAS 90.80 RENZON DARAWAY PAGKATIPUNAN MANUEL S. ENVERGA UNIV. FOUNDATION-LUCENA CITY 90.80

Check the roll of successful examinees here.

