MAYNILA—Tuloy-tuloy na ang pagbabakuna sa mga kabataan edad 12 hanggang 17 sa lungsod ng Imus, Cavite sa paggamit ng 2 nitong high school bilang vaccination site.

Imus City targets to vaccinate up to more than 1,000 12-17 year olds daily at each of the 2 high schools which opened as pediatric vaccination sites this week. Over 21,000 students attend these schools.



📸:Mayor Emmanuel Maliksi FB pic.twitter.com/8XisBj5RQw