Valenzuela may P1.2-M pabuya para sa impormasyon sa mga pumatay sa rider

MAYNILA - Magbibigay ng P1.2 milyon ang lungsod ng Valenzuela para sa makapagbigay ng impormasyon kung nasaan ang mga suspek sa pagpatay sa isang rider noong Oktubre.

May apat pa na suspek ang pinaghahanap ngayon, kabilang ang isang dating pulis na si Patrolman Anthony Cubos na lider umano ng isang criminal gang. Wanted din sina Rico Reyes, Narciso Santiago at Joanne Cabatuan na unang tinaguriang bilang testigo.

Nasa P300,000 ang patong sa ulo ng bawat suspek. Una namang naaresto ang dalawang suspek na sina Edgar Batchar at Police Cpl. Michael Castro.

Ayon sa hepe ng Valenzuela Police na si Police Col. Fernando Ortega, napatay ng mga suspek si Niño Luegi Hernando, isang rider at messenger sa isang kompanya. Galing ng bangko ang biktima para mag-withdraw ng sahod ng mga kasamahan sa kompanya. Pero sinundan pala siya ng riding-in-tandem at pinagbabaril.

Pagkahulog sa motor, nag-sign of the cross pa ang biktima bago siya barilin ulit. Kinuha ang motor niya at ang bag na may lamang higit P442,000. Nangyari ang krimen sa Paso de Blas, Valenzuela alas 4 ng hapon noong Okt. 9.

Bukod sa robbery, tinitingnan anggulo rin yung pagiging testigo ng biktima laban sa kinasakasama ng isa sa mga suspek.

Ayon naman kay PNP chief General Debold Sinas, nagba-backtracking din sila para malaman kung may kinalaman din ang mga suspek sa iba pang kaso ng pagholdup at pagpatay ng riding-in-tandem sa northern Metro Manila.