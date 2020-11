Studio para sa online classes, inilunsad sa Taguig university

Nagtuturo ang isang guro sa state-of-the-art na teaching hub na itinayo sa Taguig City University. ABS-CBN News

MAYNILA — Inilunsad ngayong Miyerkoles sa Taguig City University (TCU) ang isang pasilidad kung saan puwedeng gumamit ng equipment upang makapagturo ang mga guro ngayong ipinatutupad ang online education sa panahon ng COVID-19 pandemic.

Sampung silid aralan ang nilagyan ng mga dekalidad na information and communications technology infrastructure at studio equipment para makapagsagawa ang mga guro ng live online classes, ayon sa TCU.

Doon umano ishu-shoot ang mga video na gagamitin sa mga asynchorous session.

Bukod sa studio, mayroon ding lounge at coffee bar na naka-setup sa paaralan para makapag-relax ang mga guro.

Ayon kay TCU Education Program Chief Implementer Dr. George Tizon, isang learning management system ang gagamitin ng mga guro sa pagtuturo.

Nakipag-ugnayan din umano ang TCU sa iba-ibang paaralan sa Pilipinas at ibang bansa para pag-aralan kung ano ang mga programang akma sa mga estudyante sa kanilang eskwelahan.

“Mayroon po tayong long-term at short-term program upang siguraduhin na magiging akma sa paga-aral ng mga estudyante ngayong panahon ng pandemya,” ani Tizon.

Samantala, namahagi rin ang lokal na pamahalaan ng computer tablets para sa lahat ng estudyante at guro ng TCU.

Mayroon ding inilabas ang city hall na allowance para sa mga estudyante na P5,000 hanggang P10,000.

“Naniniwala ho tayo na ito ang tamang transition at paggamit ng pondo natin,” ani Taguig City Mayor Lino Cayetano.

“Ultimately, we want our students at TCU and in the whole public school system to learn, even when the setup is different. Understanding that the adjustment can be difficult, we have made sure to introduce measures that would ease the burden on both educator and learner,” dagdag ng alkalde.

Ipinagbabawal ang face-to-face classes sa bansa dahil sa patuloy na banta ng COVID-19.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News