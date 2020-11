Lalaking sinita dahil sa face mask nakuhanan ng marijuana sa Muntinlupa

MAYNILA — Arestado ang isang lalaki sa Muntinlupa City noong Martes ng gabi matapos siyang makuhanan ng marijuana habang sinisita dahil sa hindi pagsusuot ng face mask.

Kinilala ang suspek na si Emmanuel Arevalo, 20, na natimbog sa San Guillermo Street, Barangay Putatan.

Batay sa ulat ng Southern Police District (SPD), nagroronda ang mga awtoridad sa lugar nang mamataan ang suspek na hindi nakasuot ng face mask.

Matapos inspeksiyunin ay nakuha kay Arevalo ang 4 sachet ng hinihinalang marijuana.

May timbang ang droga na 7 gramo at may street value na P800. Na-turn over na ang hinihinalang marijuana sa SPD Crime Laboratory para sa chemical analysis.

Nakatakdang sampahan ng kaso si Arevalo dahil sa paglabag sa ordinansang nagmamandato sa pagsusuot ng face mask at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.