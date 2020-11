Christmas traffic asahan pero di kasing tindi bago ang pandemya: MMDA

Watch more in iWantTFC



MAYNILA — Umaaray ang mga motorista sa matinding traffic bunsod ng pagsasara ng mga U-turn slot sa EDSA, pero ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ay asahang mas lalala pa ito habang papalapit ang Pasko.

Ang taxi driver na si Cielito Anave, kahit alas-6 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi pumasada kada araw ay P200 lang ang kinikita.

Bukod sa nauubos sa boundary fee at gas ang kanyang kita, kumonti raw ang kanyang mga pasahero dahil sa unti-unting pagsasara ng mga U-turn slot sa EDSA.

"Sobrang traffic po. Antagal makaikot. Tapos walang pasahero dahil umiiwas sila sa traffic," aniya.

Minsan pa daw, nangungutang siya para lang makabayad ng boundary.

"Minsan wala, abono pa. Minsan nga nanghihiram pa ako para makaabono ng boundary."

Noong Lunes, dalawa pang U-turn slot ang isinara ng MMDA.

"Parusa. Anlayo ng iniikot... Hingal na hingal na ako, lalo kung mabigat ang dala ko," ayon kay Emmanuela Julaton, na napipilitang mag-park sa mas malayong lugar kaysa umikot pa sa U-turn slot.

Aminado si MMDA traffic chief Bong Nebrija na napabilis man ang takbo ng bus sa EDSA carousel, nagdulot naman ng pagbagal sa biyahe ng mga private vehicle ang mga U-turn slot closure.

Ayon kay Nebrija, nasa 280,000 o 70 percent ng normal na volume ng mga sasakyan ang bumibiyahe sa EDSA ngayon kahit nasa ilalim pa ng general community quarantine at walang ipinapatupad na number coding scheme sa Metro Manila.

Babala niya, mas titindi pa ang traffic lalo't holiday season na.

"Christmas rush, wala pang Christmas sales, [so] we expect people will be going shopping for the holidays, but it wouldn't be the same as what we had pre-pandemic."

—Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News