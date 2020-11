Call center agent na nakipagtalo sa pulis dahil sa curfew inaresto

MAYNILA — Timbog ang isang lalaki sa Pasay City nitong madaling araw ng Miyerkoles matapos siyang lumabag sa curfew at makipagtalo pa sa mga pulisya.

Kinilala ang suspek na si Jeremy Ardan, 20, isang call center agent.

Ayon sa ulat ng Southern Police District (SPD), nagsasagawa ang pulisya ng checkpoint sa Barangay Malibay pasado alas-12 ng madaling araw nang sitahin nila si Ardan.

Walang naipakitang katibayan si Ardan na siya ay Authorized Person Outside Residence (APOR) kaya inisyuhan siya ng Ordinance Violation Receipt.

Pero imbes umano na sumunod nang matiwasay, "binastos" daw nito at pinagtaasan ng boses ang pulisya.

Katwiran ni Ardan, law student daw siya at wala umanong batas na nagtatakda ng curfew.



Dahil sa pakikipagtalo ay hinuli ang suspek.

Kinasuhan si Ardan ng kasong paglabag sa curfew ordinance at resistance and disobedience to a person in authority or the agents of such person.