Bangka, fishing gear, hatid na tulong ng BFAR sa mga nasalantang mangingisda

Naipahatid na ang ilang units ng mga bangka, sa tulong ng Philippine Coast Guard, sa mga nasalantang mangingisda sa Bicol Region. Larawan mula sa BFAR Central Office Facebook page

MAYNILA - Mamamahagi ng mga bangka at iba pang kagamitan sa pangingisda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) para muling mabigyan ng kabuhayan ang mga residenteng nasalanta ng mga nagdaang bagyo sa lalawigan ng Oriental Mindoro.

"Sa bayan ng Oriental Mindoro, after ng typhoon Quinta, nagpunta doon si (Energy) Sec. (Alfonso) Cusi, at sinabihan namin siya na worth P10.5 million ay ipapamigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources," sabi ni BFAR Director Eduardo Gongona.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Gongona na naipangako nila ang pamamahagi ng 100 units ng fiberglass boats, nets, mga hook and line, fish cages, aquaphonics at 5 million pirasong tilapia fry.

Kumpleto na aniya ang 10-foot na bangka dahil may engine na ito at lambat na agaran nilang magagamit sa pangingisda.

Nauna nang nakapagbigay ng ayudang mga bangka at iba pa ang BFAR sa mga nasalanta ng bagyo sa Bicol Region.

Magugunitang nagtamo ng matinding pinsala ang lalawigan matapos ang ilang mga magkakasunod na bagyo.

RELATED VIDEO