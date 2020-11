‘Baby sa bag’: Sanggol, iniwan sa tapat ng bahay sa Imus, Cavite

Nakasilid sa kulay violet bag ang sanggol nang matagpuan sa Imus, Cavite. Larawan mula kay Winnie Lyn De Leon

MAYNILA - Isang bagong silang na sanggol ang inabandona sa tapat ng isang bahay sa Imus, Cavite, Martes ng umaga.

Ayon sa netizen na si Winnie Lyn De Leon, narinig nila ng kapitbahay ang pag-iyak ng sanggol na iniwan sa tapat ng isang bahay sa subdivision.

“Newborn, kasi may umbilical cord pa nung makita,” sabi ni De Leon sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Watch more in iWantTFC

Sa kuha ng CCTV sa lugar, makikita ang isang lalaking nakabisikleta na nag-iwan sa sanggol dakong alas-3:30 ng madaling araw. Pero kanilang nakita ang lalaking sanggol dakong alas-11 na ng umaga matapos itong umiyak.

“Ang sakit kasi magulang din po ako,” sabi ni De Leon na may dalawang anak.

Kuwento ni De Leon, nakita ang sanggol sa loob ng isang kulay violet na bag. May kasama pa itong baby bottle na may timplang gatas.

Agad naman nilang dinala sa barangay ang sanggol para malinisan at mabihisan.

Sinabi naman ni Glenda Obligacion, Social Worker in charge for adoption cases ng Imus na maayos ang kundisyon ng sanggol.

“Mahimbing tulog niya ngayon. Binabantayan siya ng house parents na nakaduty,” sabi ni Obligacion sa parehong panayam.

Payo naman niya sa mga magulang na may pinagdadaanan na huwag naman nilang basta na lamang iwan ang kanilang anak kung saan saan lang.

“Kung talagang may pinagdadaanan, hindi na kayang buhayin 'yung bata, decided silang i-give up ang bata, sana po makipag-coordinate na lang sa amin rather than ilalagay somewhere lang. Lalong magiging risky kalagayan ng bata,” sabi niya.

Sakaling walang mag claim sa bata, aasikasuhin na ng CSWD ang proseso para sa pag-ampon sa baby.