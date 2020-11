'Academic break for a cause', isinagawa ng law school sa Tarlac para sa mga binagyo sa Cagayan Valley

MAYNILA - Imbes na magbakasyon nang suspendihin ang mga online class, nagtulungan ang mga estudyante ng isang law school sa Tarlac para makapag-ambag ng relief goods sa mga nasalanta ng Bagyong Ulysses sa Cagayan Valley.

Isang linggong nagsagawa ng "academic break for a cause" ang Tarlac State University - School of Law (TSU-SOL) mula November 17 hanggang 21.

Bunsod ito ng panawagan ng maraming estudyante na mag-academic break dahil sa naging kawalan o paghina ng internet connection at power interruption kasunod ng mga bagyo.

Students at the Tarlac State University - School of Law repacked close to 2,000 relief packs for typhoon victims in Cagayan Valley during a week-long "academic break for a cause" to encourage them to volunteer



