8 inmate sa Davao City Jail nagpositibo sa COVID-19; 1 pumanaw na

Nagsasagawa na ng contact tracing sa higit 100 PDLs na naging close contact ng walong nagpositibo sa COVID-19 sa Davao City Jail-Male Dormitory. Hernel Tocmo, ABS-CBN News

DAVAO CITY - Walong detainee sa Davao City Jail Male Dormitory ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019 (COVID-19), base sa kumpirmasyon ng Department of Health.

Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology XI (BJMP-XI), isa sa mga pasyente ay dinala sa Southern Philippines Medical Center matapos mahirapang huminga at na-diagnose na mayroong pulmonary congestion secondary to end stage renal failure. Namatay ito noong Nobyembre 19 at lumabas na nagkaroon din ito ng COVID-19.

"Prior to his hospitalization, the said PDL (person deprived of liberty) was already separated from the general population since he belongs to the vulnerable group. The vulnerable group was kept in isolation even before the release of the RT-PCR test results; this is part of the COVID-19 Management of the Jail Facility," ayon sa ulat ng BJMP-XI.

Patuloy naman ang quarantine ng 7 iba pang inmate na nagpositibo sa COVID-19.

Nagsagawa na ng health monitoring, screening, at contact tracing ang jail nurses, kung saan mahigpit na mino-monitor at naka-quarantine na rin ngayon ang iba pang mga naging close contact ng mga nagpositibong inmate na aabot sa 137 detainees.

Ayon sa BJMP, nasa mabuting kondisyon ang inmates na may sakit at namahagi rin sila ng mga bitamina para mapalakas ang kanilang resistensiya. Inaalam pa rin ng mga awtoridad kung paano nahawa ang mga inmate.

Pansamantalang sinuspende ng BJMP ang pagtanggap ng bagong mga detainee sa naturang pasilidad hanggang makontrol ang sitwasyon. Bukod sa jail lockdown, isinailalim din ang Davao City Jail sa decontamination procedure.

Siniguro ng BJMP na kontrolado nila ang sitwasyon sa infected facility bagama't matagal na umano nilang nabuo ang contingency plan kung sakaling maapektuhan ng pandemya ang kanilang mga pasilidad.

Nitong Martes ay nakapagtala na ng 421,722 COVID-19 cases sa bansa kung saan 386,792 ang gumaling at 8,185 naman ang namatay.

Sa monitoring report naman ng OCTA Research Group, lumalabas na ang Davao City ang pinaka-una sa tala ng mga lokalidad na pinakamaraming mga kaso ng COVID-19 kada araw mula Nob. 17 hanggang 23.

Isa rin ang Davao City sa mga tinawag na high-risk LGUs dahil sa mataas na bilang ng kaso kada araw, mataas na positivity rate, high attack rate at high hospital occupancy para sa parehong panahon.

Ang Davao del Sur naman ay pangalawa sa ranggo ng mga rehiyon at probinsya base sa daily new cases of COVID-19.