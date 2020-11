1 sa bawat 5 bata hindi patas ang oportunidad sa edukasyon: UNESCO

Tinutulungan ng isang ina ang kaniyang 2 anak sa online classes, Oktubre 5, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Isa sa bawat 5 bata sa buong mundo ang maituturing na "entirely excluded from education" o hindi nabibigyan ng pantay na oportunidad sa edukasyon, ayon sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

"One in five children, adolescents, and youth are entirely excluded from education. Stigma, stereotypes, discrimination affected millions of students within the classroom, affecting their ability to learn and jeopardizing their future," Stefania Giannini, assistant director general for education ng UNESCO, sa paglulunsad ng 2020 Global Education Monitoring Report.

Ayon kay Giannini, kabilang sa mga pagsubok ngayon sa edukasyon ang pandemya, climate change, conflict, displacement at teknolohiya.

"It has never been more crucial to make education a universal human right," dagdag niya.

Ayon naman kay Dr. Shahbaz Khan, direktor at kinatawan ng UNESCO-Jakarta, dapat paghandaan ng mga bansa ang susunod na hakbang sa edukasyon pagkatapos ng pandemya.

"We have to now get ready with tele-working, with blended learning, with getting rid of the digital device and making the access to broadband everywhere," ani Khan.

Tiniyak naman ng DepEd na "inclusive" ang ipinatutupad nitong paraan ng edukasyon, lalo ngayong panahon ng pandemya, kung saan bawal muna ang physical classes.

Sa ilalim kasi ng programang distance learning ng DepEd, may modules para sa mga estudyanteng walang gadget o kakayahang maka-access ng internet, ani Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan.

Mayroon ding mga soft copy ng module para sa mga estudyanteng may gadget pero walang access sa internet.

Nariyan din umano ang mga educational program sa telebisyon at radyo.

Ayon naman kay Education Undersecretary Diosdado San Antonio, may mga programa at batas upang masigurong hindi mapag-iiwanan ang lahat ng estudyante, kasama iyong may mga disability at out-of-school youth.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News