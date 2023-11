Lalaking nagbebenta ng pekeng solidarity route stickers, arestado sa Bacoor

Courtesy: Bacoor PNP

Arestado ang 42-anyos na lalaki na nagbebenta umano ng mga pekeng Solidarity Route Stickers sa Bacoor, Cavite nitong Miyerkoles ng gabi.



Ayon kay PLtCol. John Paolo Carracedo, hepe ng Bacoor Component City Police Station, ginagamit ang naturang mga sticker para makadaan sa mga alternatibong ruta sa lungsod.



“The purpose of these stickers ay para makapasok po ‘yung mga drivers natin dito sa mga subdivision in order to ease naman ‘yung traffic,” sabi ni Carraceda.



Tanging ang lokal na pamahalaan lamang ng Bacoor ang maaaring mag-issue ng sticker na may mga kaukulang rekisito.



“'Yung original kasi if you are a resident of Bacoor, it is P300 however kapag taga labas ka ng Bacoor, it's P3,000,” dagdag niya.



“Kung nakabili kayo ng peke, which I know na alam niyong peke considering 'yung presyo, remove it na po ngayon pa lang rather than mahuli tayo ng guards natin, force multipliers, at PNP na gumagamit and face the consequences of the law,” ayon kay PLtCol. Carraceda.



“It is an unfair commerce. May naglalabas ng fake, unfair din naman para sa mga nagbibigay ng original stickers”, dagdag ni PLtCol. Carraceda.



Pangalawa na sa kanilang mga naaresto ang nahuling suspek na sinabing ipinabebenta lamang sa kanya ito ng kaibigan.



“Sabi po legit daw kaya wala po kaming takot, bago lang naman ‘yan, hindi pa kami nakabenta niyan,” depensa ng suspek.



Nakumpiska sa kanya ang tatlong piraso ng Bacoor Solidarity Route Stickers at pitong sticker naman na may logo ng Las Piñas.



Mahaharap ang suspek sa mga reklamong paglabag sa City Ordinance 255-2023 in relation to Cybercrime Law at Direct Assault.



Nagbabala naman ang pulisya sa mga tumatangkilik ng mga pekeng sticker na maaari rin silang makasuhan kung maaktuhan na gumagamit nito.