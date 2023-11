Aabot sa 31 katao ang arestado matapos ang pagsalakay ng mga awtoridad sa pagawaan umano ng pekeng sigarilyo sa Agoncillo, Batangas.

Kabilang sa mga naaresto ang anim na dayuhan. Ikinasa ang buy-bust nang makatanggap ng ulat na maraming dayuhan ang naglalabas-masok sa lugar na isang abandonadong resort.

Nakita din sa loob ang ilang makinang ginagamit para gumawa ng pekeng sigarilyo. Ayon sa mga awtoridad, inire-repackage ang mga sigarilyo para mai-distribute sa Visayas, Mindanao, at Mindoro.

"Ang operation nito ay buong Pilipinas, medyo liblib ito walang mag-aakala na mayroong gumagawa ng mga pekeng sigarilyo. Ang ginagawa nila ay dinidistribute nila ito nationwide, and yung iba makikita nyo wala pa itong label so pagdating sa point of destination nila nilalagyan nila ito ng markings and inilalagay nila sa kahon na ang nakalagay doon ay brand ng isang kilalang sigarilyo," ani police Brig. Gen. Paul Kenneth Lucas, regional director ng Calabarzon PNP.

Noong Hunyo nagsimula umano ang operasyon at nasa P20 milyon ang mga nasagap.

Patuloy na iniimbestigahan kung sino ang may-ari ng resort-spa. Kakasuhan naman ang mga suspek sa paglabag sa National Internal Revenue Code of the Philippines.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News