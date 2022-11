Panawagan para magkaroon ng embahada, mas mabilis na deployment ng Pinoy sa Ireland

CAVAN - Nasa tatlumpung Pinoy workers sa Cavan, Republic of Ireland ang nakipagpulong sa mga bumisitang opisyal ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs (OUMWA) ng Philippine Department of Foreign Affairs para ibahagi ang kanilang karanasan at mga problema o hamon sa trabaho.

Maraming mga tanong ang Pinoy factory workers, insulation technicians, general operative, healthcare, hospitality workers, architect at entrepreneurs ang sinagot ni Special Assistant Lorenzo Rhys Jungco ng OUMWA.

Umapela rin sila na panahon na para magkaroon ng sariling Philippine Embassy sa Ireland dahil limitado umano ang serbisyong naiibibigay ng konsulado sa Dublin.

Mas mapapabilis daw ang mga serbisyo para sa mga Pilipino sa Republic of Ireland kung may embahada at may sariling ambassador ang Pilipinas.

Mas madali ring mapupuntahan at mapakinabangan ang mga serbisyo ng gobyerno ng may 16,000 Pilipino sa Ireland.

Mula nang nagsara ang embahada sa Ireland noong 2012, umaasa lang sila sa limitadong serbisyo ng Philippine Honorary Consulate, diplomatic outreach missions, at VFS global passport services para maproseso ang kanilang mga consular requirements, o di kaya ay kailangan nilang kumuha ng UK visa para makabiyahe sa Philippine Embassy sa London.

Kailangan din daw na mapabuti at mapabilis ang proseso ng pag-recruit ng mga manggagawa mula sa Pilipinas. Halos isang taon din kasi ang paghihintay nila bago mai-deploy ang nurses at factory workers sa Ireland dahil sa mabagal na processing ng POEA (DMW).

Kaya sa ibang bansa tulad sa India na lang kumukuha ng mga empleyado ang recruiters, kung saan mas mura at mabilis ang proseso ng deployment ng qualified nurses.

Maliban sa dalawang hiling na ito ng mga taga-Cavan, maayos naman umano ang pakikisama at pagtrato sa kanila ng kanilang employers. Malinaw at maayos ang kanilang mga kontrata at makatarungan o sapat din ang kanilang mga sahod at mga benepisyo.

Sa pagpupulong, ipinaliwanag rin ni Special Assistant Lorenzo Rhys Jungco ang mga serbisyo ng OUMWA, kabilang daw dito ang proteksyon at pagtaguyod ng kapakanan ng Filipino workers at kanilang mga pamilya sa Republic of Ireland.

“Ang pinakalayunin ng aming pagbisita ay tanungin ang tatlong bagay mga kondisyon, problema, at mga payo o mungkahi ng mga manggagawa sa Cavan,” sabi ni Jungco.

Kasama rin sa pagpupulong ang Migrant Rights Centre Worker at Cavan Cross Cultural Community Chairman na si Stanley Nwaneri at Assistance to Nationals (ATN) officer Erika Kristina Garcia.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Ireland, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.