Nanawagan ngayong Huwebes ang grupo ng mga manggagawa sa gobyerno na itaas sa P33,000 ang national minimum wage.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees (Courage) National President Santiago Dasmarinas Jr. na hirap na silang pagkasyahin ang sahod dahil sa mahal ng bilihin, pasahe at bills ngayon.

Kung pagbabasehan umano ang pag-aaral ng non-government organization na IBON Foundation, aabot na dapat sa P1,119 kada araw ang family living wage para sa pamilya na may 5 miyembro.

Partida aniya, ang nabanggit na kalkulasyon ay noong Setyembre pa, kung kailan mas mabagal pa ang inflation o pataas ng presyo ng bilihin at serbisyo.

"Noong nakaraang buwan, umabot na ng 7.7 [percent] ang inflation rate samantalang 'yong sweldo ng mga kawani ng gobyerno, lalong-lalo ng nasa mababang posisyon, ay mababa pa rin," ani Santiago.

"Kaya po ang aming panawagan: across the bureaucracy, dapat pantay-pantay lahat," dagdag niya.

Sa ngayon, P12,517 ang suweldo ng pinakamababang puwesto sa gobyerno at mas mababa pa aniya para sa mga nasa lokal na pamahalaan.

Nanawagan din ang Courage na i-regular na ang mga kontraktuwal na manggagawa.