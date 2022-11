Overseas Voters Registration para sa Halalan 2025, kasado na

BARCELONA - Nakatakdang simulan ang Overseas Voting Registration (OVR) sa December 9 bilang paghahanda para sa midterm elections sa Mayo 2025.

Sa 2025 pa ang eleksyon pero ngayon pa lang pinaghahandaan na ito ng COMELEC, DFA-Overseas Voting Secretariat at mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa buong mundo.

Sa Barcelona, nagsagawa na ng training kamakailan ang mga taga-embassy at konsulado sa Europa at mga katabing rehiyon.

Nagkaroon ng review sa COMELEC rules and regulations sa Overseas Voters Registration at pagsasanay sa pag-operate ng Voting Registration Machine. Dumalo rito ang may isandaang delegado mula sa mga foreign posts sa Europe, kasama ang mga kinatawan mula sa embahada ng Pilipinas sa Santiago, Rabat at Muscat at mula sa konsulado sa Istanbul.

Ang Overseas Voters Registration ay magsisimula sa December 9, 2022 hanggang September 30, 2024. Kasama rito ang reactivation at ang pagpapalit ng address ng mga botante.

“So we have to equip yung ating mga personnel sa foreign service posts with the knowledge and skills to be able to register our kababayans abroad,” sabi ni Atty. Zoilo Velasco, Vice-Chairman, DFA-OVS.

Ipinaliwanag naman ng COMELEC ang trend ng statistics ng overseas voters at ang inaasahang mataas na bilang ng voters registration hanggang 2024.

Noong 2016 may higit 1.3 million registered voters overseas, noong 2019, may higit 1.8 million pero bumaba nitong 2022 na higit 1.6 million.

“Ang rason dun, yung deactivation, doble-doble, nagrehistro noon, so na-cleanse namin ‘yun noong 2022, kaya lumabas yung totoong numero. Ngayon na meron tayong revenge travel kaya tinutuos namin na mataas, lalo na kung December 9, 2022 to September 20, 2024. Can you imagine?” paliwanag ni Rey Bulay, Comelec Commissioner.

Ayon din sa COMELEC, magpapatuloy ang nasimulang modernization ng voting system. “Huwag lang tayong magsalita baka dayain, baka pwedeng ganito, let’s find out.

Kaya nga nandito kami, we’re teaching everyone how to do it,” dagdag ni Bulay. Pero para kay Vida Bella Lamsen, FilCom leader sa Barcelona, mas mabuti sana kung lahat automated na gaya sa Spainish elections.

“Sabi ko nga sa kanila if we can imitate the style of Spanish voting, from your house ipapadala yung card then you go to vote. Pero ang sagot nga nila kasi, sa atin kasi all the papers, all the materials will come from the Philippines kaya mahihirapan daw ang COMELEC,” sabi ni Lamsen.

Sa tulong ng teknolohiya, maaabot na rin daw ang libo-libong seafarers.

“Ang pinakamalaking sektor ng overseas voters kung saan galing, hindi po landbased, (kundi) seafarers. At yung mga ‘yun hindi pa nakakaboto, yung mga nasa barko, ngayon nagbabarko, marami po ‘yun sila. Ang tanong dun, paano sila makakaboto, saang post sila boboto? Again, technology yan.” dagdag ni Bulay.

Ipinaliwanag din ni Commissioner Socorro Inting ang qualifications para sa online voter registration.

“This applies to those whose biometrics are already on file, so there is no need to personally go to the Consular Office or the post to have these biometrics taken. So puwede ito online. If you want to reactivate your deactivated status because if you failed to vote in 2 successive elections, it would be deactivated," sabi ni Inting.

Kaya importante raw na mag re-activate s amga di naka-boto noon: “So you need to reactivate. So, this can be done online because we already have your biometrics file, but for new registrants, you have to personally appear to the Consulate Office.”

Halos dalawang taon ang inilaan sa pagpapa-rehistro kaya pakiusap ng COMELEC, huwag nang mag-last minute registration para siguradong makaboto.

“Comelec has a certain timetable, for printing, please don’t ask for an extension because more than 2 years of the registration period is more than enough,” sabi ni Atty. Zoilo Velasco, Vice-Chairman, DFA-OVS.

Una nang nagsagawa ng training sa Dubai ang COMELEC at tutulak din sa Korea para sa mga taga-Asia-Pacific region.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Spain, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.