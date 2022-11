MAYNILA –– Arestado ang 10 kataong nagpakilalang pekeng agents ng National Bureau of Investigation sa pagdakip at pangingikil ng P40 milyong ransom sa isang Chinese national sa Muntinlupa City.

Ayon sa ulat ng National Capital Region Police Office, sumakay patungong Madrigal Gate ng Ayala Alabang Village ang mga suspek at nagpakilala sa mga guard na bibisita sa kanilang kaibigan.

Pero nang makapasok na sa village, agad silang pumunta sa bahay ng biktimang Chinese businessman na 33 anyos.

Nang makarating sa bahay ng biktima, puwersahan nilang binuksan ang gate at nagpakilalang NBI agent.

Dinetene ang biktima hanggang alas-7 ng gabi at kalauna'y nakatawag sa village security guard ang drayber ng biktima para humingi ng saklolo.

Agad na rumesponde ang mga security guard na nauwi sa pag-aresto sa mga suspek.

Hinahanda na ang kasong usurpation of authority, trespass to dwelling, serious illegal detention at attempted robbery laban sa mga suspek.

–– May mga ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News