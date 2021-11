Idinaan ng ilang residente sa rally ang panawagan nila kay Pangulong Rodrigo Duterte na agarang ipasa ang Marawi Compensation Bill. Roxanne Arevalo Idinaan ng ilang residente sa rally ang panawagan nila kay Pangulong Rodrigo Duterte na agarang ipasa ang Marawi Compensation Bill. Roxanne Arevalo Idinaan ng ilang residente sa rally ang panawagan nila kay Pangulong Rodrigo Duterte na agarang ipasa ang Marawi Compensation Bill. Roxanne Arevalo

MARAWI - Bitbit ang mga placard, nagmartsa mula Kilometer Zero sa Barangay Saber hanggang Barangay Bangon ang daan-daang mga residente para ipanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang agarang pagpasa ng Marawi Compensation Bill.

Nagdasal rin sila para rito.

Ayon sa solo parent na si Sittie Almairah Pangaurang Daud, ang compensation bill lang ang kaniyang inaasahan para maitaguyod ang 4 na anak matapos masira ang bahay at kabuhayan niya sa bakbakan 5 taon na ang nakakaraan.

“May mga anak ako, nawalan ng magulang. Kulang po yung ayuda. Karamihan sa amin may mga utang, pinambayad namin yung na-receive namin from national na tulong,” aniya.

Sa gitna ng pagiging abala ng mga opisyal sa pangangampanya, umaasa ang mga residente na may panahon pa para maipasa ang bill.

“We urge President Rodrigo Duterte to sign Marawi Compensation Bill as urgent and for Senate President Tito Sotto na ma-fast track ang passage nitong bill,” sabi ni Omar Ali Mangindatu Sharief.

Nasa pangalawang pagbasa na ang bill.

Hiling rin ng grupo na ang bersyon ng lower House na inadopt ni Sen. Risa Hontiveros at hindi ang bersyon nina Senator Bong Go at Senator Bato dela Rosa ang ipasa.

Mas nalalapit raw kasi ang bersyon ni Hontiveros sa napag-usapan nila ng techincal working group.

Ayon sa convenor ng Moro Consensus Group na si Drieza Lininding, gusto sana nilang maipasa agad ang bill dahil sa pangambang hindi sisimpatiya sa kanila ang mahahalal na pangulo at mga senador pagdating ng susunod na halalan.

-- Ulat ni Roxanne Arevalo