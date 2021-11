Watch more on iWantTFC

Nakakapagtala na ang ilang ospital ng mga araw na zero COVID-19 patient admission kasabay ng pagbaba ng bilang ng mga nagkakasakit.

Ayon kay Dr. Alfonso Famaran Jr., medical chief sa Jose N. Rodriguez Memorial (Tala) Hospital and Sanitarium sa Caloocan, may mga araw ngayong wala nang pumapasok na COVID-19 patient habang minsa'y isa lang ang admission.

"‘Yong ibang beds namin, in-open na namin sa non-COVID patients," ani Famaran.

Parehas din ang situwasyon sa St. Luke's Medical Center sa Taguig, na may 11 COVID-19 patient.

Sa Quezon City branch naman ng ospital, 9 ang nasa COVID-19 ward at walang pasyente sa intensive care unit.

"The other day, zero [COVID-19 admission]," sabi ni Dr. Benjamin Campomanes, chief medical officer sa St. Luke's.

"Isang ward na lang ang bukas namin per hospital. Only one ward, out of three or four wards," dagdag niya.

Sa Binakayan Hospital and Medical Center sa Kawit, Cavite, halos isang linggo nang walang COVID-19 patient.

Noong nakaraang linggo, sa unang pagkakataon, ini-report ng rural health unit ng Kawit na walang naitalang aktibong kaso ang bayan.

Bukas pa rin ang mga ospital sakaling may dumating na COVID-19 patient pero binawasan na ang mga nakalaang kama.

Ngayong Miyerkoles, naitala ng Pilipinas ang pinakamababang bilang ng active COVID-19 cases ngayong 2021, na 17,864, ayon sa Department of Health (DOH).

Kasabay nito, nakapagtala ang DOH ng 890 bagong kaso para sa kabuuang 2,828,660 kumpirmadong kaso.

Sa inilabas na COVID-19 bulletin ng DOH, nasa 29 percent ang ICU beds utilization rate sa Metro Manila, at 31 percent naman sa buong bansa.

Nasa 21 percent naman ng ward beds sa Metro Manila ang okupado, at 16 percent ang sa buong bansa.

Sa mga isolation beds, 25 percent sa Metro Manila at 28 percent naman sa buong bansa ang okupado.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News