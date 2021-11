Ilang nabiktima ng kumakalat na 'text scam' lumantad

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Matapos maisapubliko ang naglipanang text scam na umano'y nag-aalok ng pagkakakitaan, may ilang biktima nito ang lumantad para magbigay babala sa publiko.

Isa na dito si alyas "Erika."

Inutang lang ni Erika sa kanyang tiyahin ang mahigit P40,000 na nakulimbat sa kanya ng text scammer. Bagama't may trabaho, naengganyo si Erika na patulan ang alok para may ekstrang kita.

Sa unang transakyon nya ay naibigay ang kanyang komisyon na P1,500 para sa isang "task".

Dahil dito ay nagpatuloy sya at binigyan ng 13 "task" o transaksyon na kailangan umano nyang paluwalan ng P44,300 sa loob ng isang oras.

"After ko makumpleto yung task bigla akong binlock nung nag-invite sa akin... Kailangan ko daw mag-recharge ng P20,000 para ma-upgrade sa level 7," paliwanag ng biktima.

Ang pag-upgrade daw ni Erika ay bilang promotion at para makuha nya ang puhunan at komisyon pero wala na syang pera para rito hanggang sa hindi na nya nakontak ang scammer.

Kaya dumulog na sya sa pulisya at sa bangko kung saan naroon ang account ng scammer.

Ang sabi lang daw ay iimbestigahan ito sa loob ng 10 business days.

Ngayon, nakatatanggap pa rin sya ng kaparehong text message na galing naman sa ibang sender.

"Kami pa talaga ang na-scam na kaming walang-wala sa buhay. Yun na lang ang inaasahan naming pera tapos nawala pa sa amin lahat, hindi pa po sa amin," hinaing niya.

Ayon sa Commission on Human Rights, sa gitna ng pandemya ay malaki ang epekto ng scamming sa mga biktima.

"It puts at risk a lot of individuals. Our data is out there and it has to be protected to make sure that adequate steps are being taken to address the matter," sabi ni CHR spokesperson Jackie de Guia.

Ayon kay National Telecommunications Commission deputy commissioner Edgardo Cabarrios, kaya naman ma-trace ang prepaid numbers pero pahirapan.

Pero may ugnayan na raw sila ng National Privacy Commission para matigil na ang panggagagantso sa text.

"We are in coordination also dun sa NPC para naman dun sa possible breach kasi saan galing yung mga phone numbers, etc. Yun ang ating ginagawa... But in the mean time, the best is huwag maniwala ang tao," aniya.

— Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News