MAYNILA— Available na ang gamot laban sa COVID-19 symptoms na molnupiravir sa ilang ospital.

Tanging mga ospital lang na may "compassionate special permit" ang maaaring makakuha ng experimental drug na ito. Mga pasyenteng may mild COVID-19 lang din ang maaaring bigyan nito sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga doktor.

Ang proseso sa ilang ospital, gaya ng Sta. Ana Hospital, ite-test muna ang pasyente at kapag positibo sa COVID-19 at may mild na sintomas, maaari siyang resetahan ng molnupiravir.

"It will significantly decrease your chances of being hospitalized depending to moderate to severe disease, maiiwasan 'yung paglala o mao-ospital, at higit sa lahat maiiwasang ikaw ay mamatay by 50 percent," ani Dr. Albert Flores ng Sta. Ana Hospital.

Ang iinumin, apat na capsule sa umaga at apat din sa gabi sa loob ng limang araw.

May suplay rin ang ilang pribadong ospital gaya ng Qualimed. Kung libre sa mga government hospital, may bayad ang molnupiravir sa mga pribadong ospital.

Nasa P116 kada capsule o lagpas P4,600 sa loob ng 5 araw ang presyo nito.

Pero paalala ng mga doktor, hindi ito puwede sa mga malala, severe o kritikal na COVID-19 cases. May ilang mild o moderate patients namang hindi puwedeng painumin nito.

"Dapat sa onset ng symptoms, 5 days ideal time to receive medications, beyond 5 days wala nang effect, wala nang masyadong benefit," ani Dr. Aaron Villoso ng Qualimed.

Nilinaw din ng mga doktor na bawal pang bilhin sa botika o ibigay kung kani-kanino lang ang molnupiravir.

Experimental drug pa kasi ito kaya kailangan ng pag-monitor ng doktor.

Ibig sabihin, hindi pa ito puwedeng ipamigay sa general public o gawing parang prophylaxis o preventive drug sa ngayon.

Nasa 89 ospital na sa buong bansa ang nabigyan ng permisong mag-prescribe ng molnupiravir sa mga pasyenteng may COVID-19.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News