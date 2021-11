ALAMIN: Ano ang 'Red Wednesday' sa Simbahang Katolika?

MAYNILA — Muling nagkulay pula ang maraming simbahan sa buong bansa bilang paggunita sa tinatawag na “Red Wednesday” campaign na pag-alaala sa mga Kristiyano na inusig nang dahil sa kanilang pananampalataya.

Inorganisa ito ng Aid to the Church in Need na sinimulan noong 2016 sa United Kingdom kung saan unang pinailawan ng pula ang mga pamosong gusali at lugar gaya ng Westminster Cathedral at Westminster Abbey.

Taong 2017 naman nang ilunsad ng ACN-Philippines ang Red Wednesday campaign dito sa bansa sa tulong na rin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines.

Ang Red Wednesday ay taunang pag-alaala sa simbahan at mga Kristiyano sa buong mundo na inusig, pinahirapan at pinatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesu Kristo.

Kabilang sa mga malalaking simbahan na nakilahok dito ang Immaculate Conception Cathedral of Pasig na siyang host ng event na ito ngayong taon, gayundin ang Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila.

May tema ang Red Wednesday ngayong taon na Red Without Fear. Sabi ni ACN-Philippines executive director Monsignor Pedro Gerardo Santos, ang Red Wednesday at ang kulay pula ay simbolo ng mga dugong dumanak mula sa mga martir.

“Ang kulay pula ay tanda ng dugong dumanak sa mga martyr, hindi lamang ng katolikong simbahan kundi ng ibat-ibang mananampalataya na inuusig. So ang pula ay tanda ng dugo na dumanak sa mga martyr at sa mga persecuted Christians sa buong mundo," aniya.

Pinangunahan ni Pasig Bishop Mylo Hubert Vergara ang Eucharistic celebration dito sa Immaculate Conception Cathedral kasabay ng pagpapa-ilaw ng pula sa mismong simbahan.

Inalala din ni Bishop Vergara ang sinapit nina Fr. Chito Suganob at ng maraming mananampalataya sa nangyaring Marawi Seige noong 2017.

Sa kanyang homily, sinabi ni Vergara na mayroong tatlong hamon ang paggunita ng Red Wednesday:

Huwag matakot na makinig sa hinaing ng sakripisyo ng ating kapwa

Huwag matakot sa mga nagpapanukala ng kultura ng kamatayan

Huwag matakot na magpakumbaba at humingi ng tawad

Nilinaw din ng simbahan na ang event na ito at ang kulay na pula ay walang kinalaman sa pulitika o sinumang politiko sa bansa.

Ayon kay Santos, hindi pag-eendorso ng simbahan ang paggamit ng kulay na pula.

“Hindi ito politikal, hindi ito pag-eendorso sa sinuman, ito ay isang kulay ng pananampalataya sa Diyos at pagsasabuhay ng pagsaksi sa pananampalatayang kristiyano," aniya.

Dagdag ng pari, maging dito sa Pilipinas ay mayroon ding nangyayaring “persecution” sa mga mananampalataya.

“Masasabi natin na may persecution lalong-lalo na sa Southern Philippines, alam naman natin kung anong nangyari sa lugar ng Marawi. Doon ay nilapastangan ang Cathedral at makikita ninyo sa altar yung patrona ng Cathedral ng Marawi- Mary Help of Christians na nilapastangan ng tinatawag natin Islamic fundamentalist, nakakalungkot yun," ani Santos.

“Una, alamin natin ang nangyayari. Maging mulat tayo sa mga pangyayari na mga kapatid nating katoliko at kapatid nating kristiyano at iba pang mananampalataya na inuusig sa ibat-ibang parte ng mundo.”

Ang pondo na makakalap sa bawat second collection sa mga misa ng simbahan kaugnay ng paggunita ng Red Wednesday ay ipadadala umano sa ACN Headquarters sa Germany na sila namang magbabahagi nito sa mga nangangailangan ng tulong.

Kasabay ng paggunita ng Red Wednesday ang pagdiriwang ng Simbahang Katolika sa ika-500-taon ng Kristiyanismo sa Pilipinas.

“Yun ang masasabi nating pagtawag pansin muli sa mga naulila sa mga namatayan, sa mga nabiktima ng pandemyang ito na tayo’y nakikiisa sa kanila. ‘Pinagdiriwang natin dito ang ala-ala ng 500-taon ng Kristiyanismo sa Pilipinas. Tandaan natin 2021 is the 500-years of Christianity. Kaya ang simbolo sa araw na ito ay ang dalawang Filipino martyrs na Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod,” ani Santos.

Mayroon ding photo exhibit ang Immaculate Conception Cathedral kung saan makikita ang sinapit ng mga Kristiyano sa ibat-ibang panig ng mundo.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

