3 patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Aklan, Iloilo

Patay ang isang motorcycle rider sa karambola ng 3 sasakyan sa Tangalan, Aklan noong Nobyembre 23, 2021. Larawan mula sa Tangalan police

Tatlong motorista ang binawian ng buhay matapos masangkot sa magkakahiwalay na aksidente sa Panay Island noong Martes.

Sa Aklan, patay ang isang lalaki sa banggaan sa bayan ng Tangalan, ayon sa pulisya.

Base sa imbestigasyon, sakay ng motorsiklo ang biktimang si George Castillo, 62, nang mag-overtake ito sa isang kotse sa may Barangay Pudiot.

Aksidenteng nasagi umano ng kotse ang motorcycle rider at bumangga ito sa kasalubong na pampasaherong jeep.

Agad rumesponde ang mga disaster official ng bayan at dinala sa ospital ang biktima, pero idineklara itong dead on arrival dahil sa mga malubhang sugat na tinamo sa aksidente.

Hawak ng Tangalan police ang driver ng jeep at hinihintay ang magiging desisyon ng pamilya kung magsasampa ng kaso.

Isang motorcycle rider din ang namatay sa Janiuay, Iloilo matapos namang masagasaan ng isang 10-wheeler truck.

Nawalan umano ng kontrol ang truck driver kaya nasagasaan nito ang sinusundang motorsiklo na sinasakyan ng 26 anyos na biktima, ayon sa pulisya.

Hinihintay din ng Janiuay police ang desisyon ng pamilya ng biktima kung sasampahan ng kaso ang truck driver.

Sa Jaro, Iloilo City, isang lalaki naman ang namatay habang isa ang nasugatan sa insidente ng hit-and-run sa Barangay Dungon B.

Ayon sa pulisya, nabangga ng pickup truck ang isa sa mga biktima habang tumatawid ito sa kalsada, dahilan sa pagkamatay nito. Nabangga pa nito ang isang nakasakay sa motorsiklo. Nagtamo ito ng mga sugat.

Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente at nanawagan sa driver ng pickup na sumuko.

— Ulat ni Rolen Escaniel

