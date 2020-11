POEA: Pinoy nurses, no. 1 na pinipili ng foreign employers

MAYNILA — Dinepensahan ngayong Martes ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ang paglagay ng cap o limitasyon na 5,000 sa maaaring mapayagang Filipino nurses na ma-deploy sa ibang bansa.

Sabi ni POEA Administrator Bernard Olalia sa Laging Handa briefing, kailangang balansehin ang pangangailangan ng bansa ng health workers na mag-aalaga sa mga Pilipino na tatamaan ng COVID-19 at ang mga oportunidad na nagbubukas para sa employment ng mga Pilipino sa ibang bansa.

Ayon kay Olalia, in-demand pa rin kasi hanggang ngayon ang Filipino nurses sa maraming mga bansa tulad ng Qatar, Kuwait, United Arab Emirates, United Kingdom, Germany at Estados Unidos.

“Ibig sabihin lamang, halos sa buong mundo ‘no, number one preferred choice po ng mga foreign employers ang ating mga kababayang nurses kaya pinapangalagaan po natin sila, binibigyan po natin ng ayuda, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya,” ani Olalia.

Sabi ni Olalia, nagsimula na silang tumanggap ng application para sa Filipino nurses na made-deploy sa ibang bansa sa susunod na taon.

Nagpaalala naman ang POEA hinggil sa illegal recruiters, lalo na iyong mga gumagamit ng pangalan ng ahensya para mag-alok ng trabaho.

“Binibigyan po namin sila ng babala na ito po iyong kasalukuyang scheme na ginagawa ng mga illegal recruiters, at iiwasan po natin ito. May mga help branch po kaming binabanggit nang sa ganoon, maiwasan po na mabiktima iyong mga kawawa nating mga OFWs at nagnanais makapagtrabaho sa abroad,” aniya.

