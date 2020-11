Palasyo nagbabala vs mga alkalde na dawit sa illegal logging, mining

MAYNILA — Nagbabala nitong Martes ang Malacañang sa anila'y mga alkalde na dawit sa ilegal na pagpuputol ng punongkahoy at pagmimina, na sinisisi sa malawakang pagbaha matapos ang sunod-sunod na hagupit ng bagyo sa bansa.

"Mga mayors, andiyan po kayo para ipatupad ang batas, hindi para kayo ang lumabag sa batas. Hindi po dapat ginagamit na parang negosyo ang inyong posisyon, nakita naman natin ang danyos na dulot ng illegal logging at illegal mining lalong lalo na sa probinsiya ng Cagayan," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

"You will have blood in your hands kung poprotektahan niyo po ang illegal miners at illegal loggers," dagdag ni Roque.

Matatandaang sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año noong Lunes na may ilang mayors ang posibleng nakikinabang sa mga illegal logging at illegal mining operations sa kanilang mga nasasakupan.

Ayon kay Año, hindi pinatitigil ng mayors ito dahil posibleng natutulungan at nasususportahan sila ng mga ito sa kanilang kampanya.

—Mula sa ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News